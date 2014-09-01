В День памяти и скорби в Терском районе прошло массовое восхождение на Курпские высоты





Сегодня в Терском районе прошло массовое восхождение на Курпские высоты. Его посвятили Дню памяти и скорби – дате начала Великой Отечественной. По сложившейся традиции 22-го июня сотрудники и курсанты регионального отделения ДОСААФ, участники военно-патриотических клубов собрались в Инаркое у монумента погибшим в годы Великой Отечественной. Здесь состоялась церемония возложения венков и митинг. Именно здесь произошло одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной на территории республики. Больше ста дней защищали эту землю солдаты и офицеры 317-ой стрелковой дивизии. В боях здесь сложили головы больше семи тысяч красноармейцев. Дивизию формировали дважды – после гибели основного личного состава, но она не сдала плацдарм врагу. В новогоднюю ночь 43-го отсюда началось изгнание фашистских захватчиков… Возле памятника для молодежи провели урок мужества – рассказывали об истории Великой Отечественной.