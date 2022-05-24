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В Дейском приступили к капитальному ремонту местной школы

В Дейском приступили к капитальному ремонту местной школы

24.05.2022 | 15:27
45 лет школе, и за это время не было капитального ремонта … В Дейском по программе развития образования начали восстанавливать местное учебное заведение. Оно носит имя Героя Советского Союза летчика-истребителя Ахмедхана Канкошева – уроженца села. На территории находятся две постройки: для начальных классов и основное здание. Именно его сейчас капитально ремонтируют. И пока идут работы, учащиеся занимаются в соседнем корпусе. На сегодня строители демонтировали кровлю и окна, сняли старое покрытие со стен и полов. Идет подготовка фасада и внутренних помещений для отделки. Завершить ремонт основного корпуса школы в Дейском должны в августе. Но подрядчики утверждают, что успеют раньше срока.
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