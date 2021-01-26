В дачном сообществе «Химик» прокладывают газопровод

Специалисты продолжают газифицировать микрорайоны Нарткалы. Накануне завершили строить около километра сетей – на улицах Колхозной и Северной. А сейчас коммунальщики работают на территории дачного товарищества «Химик».

Здесь расположена примерно тысяча домов, и во многих топят дровами. Прокладывать газопровод начали в декабре прошлого года. Он будет длиной три с половиной километра. В нескольких местах линия пересекает дорогу. Чтобы не нарушать целостность асфальта и не создавать проблем водителям, подрядчики используют так называемый «метод прокола», то есть делают отверстия под приезжей частью и протягивают через них трубы. По словам строителей, земляные работы – уже на стадии завершения. В ближайшее время специалисты «Каббалкгаза» установят пункты, которые станут регулировать подачу газа. Сдать объект в эксплуатацию планируют к концу января.