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В ЦУР обсудили вопросы формирования в КБР промышленных кластеров

В ЦУР обсудили вопросы формирования в КБР промышленных кластеров

19.05.2023 | 22:08
Как повысить инвестиционную привлекательность региона? Какие инструменты развития промышленности для этого использовать? Задачи, стоящие перед практической конференцией, масштабные, а главное – актуальные. Эксперты рассказывают, как создать ту самую совокупность предприятий, которую и называют промышленным кластером. Заводы должны находиться недалеко друг от друга и иметь производственные связи. На сегодня в России подобных объединений около полусотни, и государство поддерживает их развитие. После детального анализа сферы специалисты определили четыре потенциальных промышленных кластера в нашем регионе. Инвестиционный потенциал республики эксперты оценивают достаточно высоко. Правительство и Ассоциация кластеров и технопарков разработали конкретные механизмы по реализации здесь крупных проектов, и сегодняшняя встреча с представителями бизнес-сообщества – это первый шаг к воплощению замысла. Промышленные кластеры важны тем, что не только развивают экономику, но и помогают снизить зависимость от импорта. Среди преференций организаций – участников кластера – субсидирование части затрат и льготные кредиты. На сегодня ставка - чуть больше пяти процентов, а сумма заемных средств может достигать ста миллиардов рублей. На сессии обсудили и тему создания на базе действующих предприятий индустриальных и промышленных технопарков.   https://t.me/vestikbr
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