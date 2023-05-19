В ЦУР обсудили вопросы формирования в КБР промышленных кластеров

Как повысить инвестиционную привлекательность региона? Какие инструменты развития промышленности для этого использовать? Задачи, стоящие перед практической конференцией, масштабные, а главное – актуальные. Эксперты рассказывают, как создать ту самую совокупность предприятий, которую и называют промышленным кластером.
Заводы должны находиться недалеко друг от друга и иметь производственные связи. На сегодня в России подобных объединений около полусотни, и государство поддерживает их развитие. После детального анализа сферы специалисты определили четыре потенциальных промышленных кластера в нашем регионе.
Инвестиционный потенциал республики эксперты оценивают достаточно высоко. Правительство и Ассоциация кластеров и технопарков разработали конкретные механизмы по реализации здесь крупных проектов, и сегодняшняя встреча с представителями бизнес-сообщества – это первый шаг к воплощению замысла. Промышленные кластеры важны тем, что не только развивают экономику, но и помогают снизить зависимость от импорта.
Среди преференций организаций – участников кластера – субсидирование части затрат и льготные кредиты. На сегодня ставка - чуть больше пяти процентов, а сумма заемных средств может достигать ста миллиардов рублей. На сессии обсудили и тему создания на базе действующих предприятий индустриальных и промышленных технопарков.
https://t.me/vestikbr