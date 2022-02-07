В центре социального обслуживания населения п. Залукокаже прошли занятия по пожарной безопасности

В п. Залукокаже сотрудники территориального подразделения МЧС совместно с работниками республиканской противопожарно-спасательной службы проведены профилактические занятия в центре социального обслуживания населения. Мероприятие проходило в целях обеспечения и поддержания противопожарной защищённости объектов с массовым пребыванием людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КБР. Представители чрезвычайного ведомства осмотрели служебные помещения центра на соответствие требованиям пожарной безопасности, нормативно-распорядительную документацию по обеспечению пожарной безопасности. Проверили наличие и состояние первичных средств пожаротушения, состояние противопожарного водоснабжения, работоспособность автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей. Особое внимание уделили профилактической работе с персоналом центра. С руководством и работниками были проведены инструктажи и беседы по пожарной безопасности, им напомнили алгоритм действий при возникновении пожара. Затем сотрудники чрезвычайного ведомства провели практические занятия по правилам использования огнетушителей.