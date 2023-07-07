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В центре селения Эльбрус строят сразу несколько соцобъектов

В центре селения Эльбрус строят сразу несколько соцобъектов

07.07.2023 | 15:55
Капитальный ремонт дворца культуры в городе Тырныаузе, реконструкция системы водоснабжения в селении Тегенекли и строительство малобюджетного спортивного комплекса и дома культуры в посёлке Эльбрус… Все это в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость запланированных работ – более 231 млн рублей. Кроме того, здесь, в Эльбрусе, строится новая амбулатории. Практически завершена, осталось только оборудовать ее. Социальный облик высокогорья меняется ускоренными темпами, меняя жизнь людей, здесь живущих, в лучшую сторону. Амбулатория станет частью участковой больницы, расположенной по соседству. Создают ее по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарии» и в рамках проекта по модернизации отраслевого первичного звена. А здесь строят Дом культуры на 300 мест. Используют современные отделочные материалы. Все деревянные и металлические конструкции обработают огнезащитным составом и пропитают антисептиками. Сейсмоустойчивость составит восемь баллов. Будет своя котельная и электрощитовая. Прежний культурный центр находится рядом – в здании местной администрации. Зал - в два раза меньше. Жители – и взрослые и дети – с нетерпением ждут, когда заработает новый ДК. А через дорогу появится спортивный комплекс с площадками для занятий единоборствами и физкультурой. Его смогут посещать и люди с ограничениями по здоровью. Строительство ДК и оздоровительного центра рассчитано на два года. Их должны сдать в эксплуатацию в конце 2024-го.   https://t.me/vestikbr
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