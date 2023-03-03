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В центре Майского вскоре появится новый жилой городок

В центре Майского вскоре появится новый жилой городок

03.03.2023 | 10:28
Здесь завершается строительство пяти двухэтажных домов. Квартиры в них предоставят детям-сиротам. Городская администрация выделила земельный участок площадью в полторы тысячи квадратных метров. Поблизости находятся несколько строений для тех, кто переехал из аварийных квартир жилья... Квартиры в новых домах уже оборудовали необходимыми приборами. Это газовые котлы и счетчики, сантехника и кухонные плиты. Двор заасфальтировали, поблизости оборудована детская площадка, есть зеленая зона. Ожидается, что уже в марте дома для детей-сирот сдадут «под ключ».   https://t.me/vestikbr
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