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В центре для одаренных детей “Антарес” проходят учебно-тренировочные сборы по эстетической гимнастике

В центре для одаренных детей “Антарес” проходят учебно-тренировочные сборы по эстетической гимнастике

15.09.2022 | 16:16
В региональном центре поддержки одаренных детей “Антарес” впервые открыли спортивную образовательную смену. Программа рассчитана на девушек, занимающихся эстетической гимнастикой. Учебно-тренировочные сборы будут проходить в течении трех недель. С юными грациями занимаются опытные педагоги. Очередная репетиция… Каждое движение юные грации исполняют с особым усердием. Именно эту спортивную композицию им предстоит показать на предстоящем чемпионате России в конце сентября. Потому, говорят, эти курсы как никогда важны. Учебно-тренировочные сборы будут проходить в течение трех недель. В смене – 20 воспитанниц нальчикской спортивной школы олимпийского резерва. С ними занимаются опытные педагоги. Отмечают, в республике всё больше детей интересуются эстетической гимнастикой. Сейчас в Кабардино-Балкарии эстетической гимнастикой занимаются больше ста девочек. Центры обучения создаются в Нальчике, Баксане и Нарткале. Как и любой другой, этот вид спорта нацелен на достижение высшего результата. Поэтому в учебно-тренировочном процессе используют новейшие разработки в области общей и специальной физической подготовки. Большую часть времени уделяют технике. Волны, взмахи… У каждого элемента свои нюансы. Спортивную образовательную программу учебный центр “Антарес” запустил совместно с Федерацией эстетической гимнастики КБР. Организаторы отмечают, такие сборы помогают юному спортсмену стать более дисциплинированным, приучить себя к самостоятельности, ответственности, смелости. Это также знакомство с новыми людьми. А самое главное, есть возможность ходить на тренировки, не пропуская учебу в обычной школе.
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