В центральном парке Баксана создали Аллею памяти погибших участников СВО

31.03.2026 | 13:40
В центральном парке Баксана появилась Аллея памяти. Здесь высадили березы в честь земляков, погибших при защите Отечества в ходе специальной военной операции. Инициаторами акции выступили учащиеся и педагоги четвертой школы городского округа. Проект удалось реализовать благодаря участию в грантовом конкурсе Движения Первых. Одним из заданий смотра стало благоустройство подшефной территории. Возле каждого дерева – табличка с именем защитника Отечества. По словам организаторов, это не просто благоустройство территории, а живой памятник, который будет напоминать будущим поколениям о цене мира.   https://t.me/vestikbr
