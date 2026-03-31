В центральном парке Баксана создали Аллею памяти погибших участников СВО

В центральном парке Баксана появилась Аллея памяти. Здесь высадили березы в честь земляков, погибших при защите Отечества в ходе специальной военной операции.
Инициаторами акции выступили учащиеся и педагоги четвертой школы городского округа. Проект удалось реализовать благодаря участию в грантовом конкурсе Движения Первых. Одним из заданий смотра стало благоустройство подшефной территории.
Возле каждого дерева – табличка с именем защитника Отечества. По словам организаторов, это не просто благоустройство территории, а живой памятник, который будет напоминать будущим поколениям о цене мира.
