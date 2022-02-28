В Центральной больнице Прохладненского района проверили пожарную безопасность

Противопожарная защищенность объектов здравоохранения должна отвечать всем нормативным требованиям пожарной безопасности, так как больницы являются социально значимыми объектами, где круглосуточно находится большое количество людей. Защита от пожара является одной из основных задач, которые обязаны выполнять руководители и работники медучреждений. В ходе обследования сотрудники МЧС проверили нормативно-распорядительную документацию по обеспечению пожарной безопасности в учреждении. Наличие и содержание документации позволяет инспекторам пожарного надзора проводить качественную оценку готовности технических средств и персонала учреждения к координированным действиям в повседневном режиме и в условиях чрезвычайных ситуаций. Инспекторы проверили системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Проверили наличие, укомплектованность и исправность первичных средств пожаротушения. Особое внимание уделили проверке содержания эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов, а также планов экстренной эвакуации сотрудников и пациентов из здания. Затем инспекторы провели инструктажи по пожарной безопасности с руководством и персоналом больницы, напомнили им, как действовать при эвакуации из горящего здания. Плановая проверка проводилась инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району. Подводя итоги работы, старший инспектор Аслан Хашпаков отметил, что подобные проверки необходимы и проводятся в целях обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах с массовым пребыванием людей.