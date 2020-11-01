В числе лучших. Кабардино-Балкария продолжает удерживать лидерство среди субъектов СКФО по освоению бюджетных средств, выделяемых на государственную поддержку агропромышленного комплекса





По данным оперативного мониторинга Минсельхоза России, республика довела до получателей без малого 2 млрд. рублей из федеральной казны, это почти 90% от лимитов. Между тем, в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу освоение субсидий составляет около 70%. Помимо этого, из республиканского бюджета на развитие отрасли направлено 118 с половиной млн. рублей. Так, благодаря государственной помощи с начала года аграрии Кабардино-Балкарии приобрели 156 единиц тракторов и зерноуборочных комбайнов. По лизингу закуплено 55 единиц различной сельскохозяйственной техники на общую сумму более 280 млн. рублей. И это лишь малая часть реализуемых при господдержке проектов, отмечают в республиканском Минсельхозе.