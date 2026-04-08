В честь Всемирного дня здоровья в Баксанском районе состоялся фестиваль

Здоровье, это не только про спорт, но и про единство. В Баксанском районе в честь Всемирного дня здоровья прошел фестиваль, который объединил жителей вокруг идеи активного долголетия.
На площади перед администрацией Баксанского района – картингисты и велосипедисты – участники федерального проекта «Успех каждого ребенка». За ними юные патриоты муниципалитета с государственными флагами России и Кабардино-Балкарии. Колонну чемпионов возглавили ветераны спорта и прославленные атлеты с мировыми достижениями.
С приветственным словом к жителям обратился и глава администрации Баксанского района – Адиб Абрегов. Он напомнил собравшимся, что День здоровья уже как восьмой десяток лет служит мощным стимулом для привлечения внимания к вопросам здравоохранения и физической культуры.
Одним из почетных гостей стал дзюдоист – Идар Бифов. Уроженец Баксанского района, его имя хорошо известно далеко за пределами России. Мастер спорта международного класса приехал поддержать земляков.
После официальной части фестиваля место чемпионов заняли те, кто только начинает свой путь в большой спорт. Тренеры выстроили всех на разминку. Собравшиеся активно повторяли за ними простые, но бодрящие упражнения. После все переместились на стадион, где проводили семейные старты. Одна из команд – Тохтамышевы из села Куба-Таба.
На площадке армрестлинга статус чемпиона закреплял за собой Залим Канашев из Заюково. Молодой человек совсем недавно в данном виде спорта, и сразу высокие награды. Также на стадионе можно было послушать лекции врачей, поучаствовать в турнире по перетягиванию каната и посетить детские игровые зоны. Всемирный день здоровья в Баксанском районе еще раз напомнил: спорт и семья – две силы, которые делают нацию сильнее.
https://t.me/vestikbr