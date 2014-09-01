В честь Нальчика назван самолет, совершающий прямые авиарейсы в Санкт-Петербург





Отправиться в путешествие на воздушном судне «Нальчик» — в честь столицы Кабардино-Балкарии назван самолет, который совершает прямые авиарейсы в Санкт-Петербург. Это «Сухой Суперджет-100». Борт принадлежит авиакомпании «Россия». Она входит в группу «Аэрофлот». Напомню, конкурс на право присвоения самолетам имен в честь городов – туристических центров России стартовал в начале года. Проводится он в рамках проекта «Путешествуем по стране». Цель – развитие и популяризация отечественного туризма, сообщили в профильном министерстве Кабардино-Балкарии.