В честь юбилея Победы в Великой Отечественной ветераны получат повышенную единовременную материальную помощь





По 75 тысяч рублей выдадут участникам войны и приравненным к ним лицам – вдовам и вдовцам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Тем, кто оказался в концлагерях уже во взрослом возрасте, и труженикам тыла – по 50 тысяч. Ранее эти выплаты составляли 10 и 5 тысяч рублей соответственно. В прошлом году ветераны из Кабардино-Балкарии получили на 9 мая денежную помощь в размере 40 тысяч рублей на каждого. Сегодня в республике осталось чуть больше ста участников ВОВ.