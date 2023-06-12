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В честь Дня России в Атажукинском саду состоялся праздничный концерт

В честь Дня России в Атажукинском саду состоялся праздничный концерт

12.06.2023 | 18:16
Радостные лица, улыбки, звонкий смех… Торжества ко Дню России сегодня проходят по всей республике. Так, в Нальчике в Атажукинском саду организовали концерт, где воспитанники детских школ искусств выступили с песнями и танцами. Песни о Родине, о гордости за нее, о единении, о дружбе и братстве многонационального народа большой страны… На празднике в честь Дня России представили композиции в исполнении воспитанников детских школ искусств. Дети пели о самом дорогом. Свое искусство они посвящали родной земле и родным людям. Песни об огромной державе и малой родине, о дружбе, о матери звучали на разных языках со сцены в городском парке. За почти два часа жителям гостям Нальчика показали больше 20 номеров.   https://t.me/vestikbr
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