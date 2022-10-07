В честь Дня пожилых людей в Кабардино-Балкарии проводится месячник “Милосердие”

Вместе проводят досуг и отмечают праздники… В Кабардино-Балкарии продолжается месячник “Милосердие”, стартовавший в день пожилых людей.
В Майском районе Центр социального обслуживания действует больше 30 лет. Открыты пять отделений. В стационаре подопечные находятся круглосуточно. Сейчас здесь - около двух десятков пожилых людей. Их оздоравливают, оказывают социальную и психологическую помощь. Востребовано и отделением дневного пребывания. Сюда люди преклонного возраста и инвалиды приходят, чтобы пообщаться, прямо с утра.
В центре также действуют отделения социального обслуживания на дому и других видов помощи тем, кто в ней нуждается.
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