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В честь Дня пожилых людей в Кабардино-Балкарии проводится месячник “Милосердие”

В честь Дня пожилых людей в Кабардино-Балкарии проводится месячник “Милосердие”

07.10.2022 | 09:44
Вместе проводят досуг и отмечают праздники… В Кабардино-Балкарии продолжается месячник “Милосердие”, стартовавший в день пожилых людей. В Майском районе Центр социального обслуживания действует больше 30 лет. Открыты пять отделений. В стационаре подопечные находятся круглосуточно. Сейчас здесь - около двух десятков пожилых людей. Их оздоравливают, оказывают социальную и психологическую помощь. Востребовано и отделением дневного пребывания. Сюда люди преклонного возраста и инвалиды приходят, чтобы пообщаться, прямо с утра. В центре также действуют отделения социального обслуживания на дому и других видов помощи тем, кто в ней нуждается.   https://t.me/vestikbr
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