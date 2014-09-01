В Нальчике отметили День работника скорой медицинской помощи





Сегодня на передовой здравоохранения – свыше тысячи работников «скорых». За сутки они принимают примерно 700 вызовов, то есть за месяц – больше 20-ти тысяч. От оперативности и профессионализма сотрудников службы зависит здоровье, а подчас и жизни людей. За многолетний, добросовестный труд нескольким десяткам сотрудников скорой медицинской помощи вручили государственные награды и документы о присвоении почетных званий. Виновников торжества поздравили также популярные артисты и ведущие танцевальные коллективы Кабардино-Балкарии.