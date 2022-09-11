В честь 100-летия Кабардино-Балкарии в Нальчике показали 3D маппинг-шоу

Уникально, зрелищно, феерично… Буквально за 10 минут фасад Белого дома преобразился. Флаги России и Кабардино-Балкарии, горы, геометрические фигуры… Это лишь часть картин, которые проецировали на здание. Зрителями маппинг-шоу на столичной площади Согласия стали больше тысячи людей. Жителям и гостям города не только показывали, но и рассказывали о Кабардино-Балкарии. Чтобы подготовить шоу к дате празднования 100-летия образования республики, организаторы работали, в том числе ночью. Справились за месяц. Хотя обычно, говорят, требуется около полугода. Использовали специальные компьютерные технологии. Шоу длилось около часа. Даже после его окончания горожане не спешили расходиться и продолжили гуляния по ночному Нальчику.