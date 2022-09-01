В Черной речке после капитального ремонта открыли школу

После капитального обновления свои двери открыла сегодня и школа в Черной речке. Разделить праздник с селянами приехала председатель парламента Татьяна Егорова.
Вначале прозвучали гимны и подняли государственные флаги. Церемонию провели старшеклассники, которые отличились в учебе. Спикер законодательного собрания Кабардино-Балкарии поздравила школьников и педагогов с началом нового учебного года.
За качественным образованием в единственную школу Черной речки сегодня пришли 42 первоклассника. Всего же здесь учатся около 380 детей. По традиции новички представили собравшимся свои творческие номера.
После открытия для Татьяны Егоровой организовали экскурсию по школе. Здесь заменили двери, окна, полы, инженерные сети, отремонтировали фасад и крышу. Чтобы обучение было более продуктивным и комфортным, купили оборудование. В целом на капитальный ремонт направили свыше 45 миллионов рублей.
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