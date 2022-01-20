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В Черекском районе завершили капитальный ремонт сразу двух Домов культуры
В Черекском районе завершили капитальный ремонт сразу двух Домов культуры
20.01.2022
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16:24
Аварийные здания в сельских поселениях Кашхатау и Верхняя Балкария ждали реконструкции не один десяток лет.