В Черекском районе заработал передвижной ФАП

По сути это врачебный кабинет на колесах – на базе мини-автобуса. Внутри аппарат для снятия кардиограммы, дефибриллятор, гинекологическое кресло, холодильная установка для хранения лекарств… Передвижной пункт позволяет оказывать медпомощь в любой точке, лишь бы машина смогла доехать. Особенно востребована такая услуга у пожилых, а также у тех, кому сложно передвигаться.
Фельдшерско-акушерский пункт заработал благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Сейчас он выезжает трижды в неделю, в основном в отдаленные села Черекского района.
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