В Черекском районе строится ФОК

В Кашхатау завершается строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадь объекта – более 3 тысяч квадратных метров. Уже выстроены основные и вспомогательные помещения, проложены инженерно-коммуникационные сети. В настоящее время в здании ФОКа ведется внутренняя отделка, монтаж систем тепло- и водоснабжения, обустройство прилегающей территории. По проекту комплекс состоит из двух блоков. В первом располагается бассейн. Во втором – универсальный спортивный зал с трибунами, где смогут вместиться 250 человек. В здании также располагаются раздевалки, душевые, тренерские и медицинские кабинеты.На возведение комплекса выделено 180 миллионов рублей. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец нынешнего года.

В этом году в Кабардино-Балкарии продолжается реализация программы по строительству объектов физкультурно-спортивного назначения. На эти цели будет направлено более 380 млн рублей.