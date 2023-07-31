В Черекском районе создают современный молодёжный центр

Грант на его создание выиграли во всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Там субъекты России представляли программы по развитию молодежной политики.
Центр будет располагаться в здании, которое раньше пустовало. Перед этим его решили капитально отремонтировать. Специалисты провели демонтажные работы, обновили кровлю и окна. В планах также – заменить систему отопления и водопровод, установить пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. Появится новое офисное оборудование и мебель.
В Кабардино-Балкарии откроют еще два таких центра – в Нальчике и в Нарткале. А в Кашхатау завершить капремонт в здании планируют к сентябрю.
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