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В Черекском районе создают современный молодёжный центр

В Черекском районе создают современный молодёжный центр

31.07.2023 | 15:42
Грант на его создание выиграли во всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Там субъекты России представляли программы по развитию молодежной политики. Центр будет располагаться в здании, которое раньше пустовало. Перед этим его решили капитально отремонтировать. Специалисты провели демонтажные работы, обновили кровлю и окна. В планах также – заменить систему отопления и водопровод, установить пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. Появится новое офисное оборудование и мебель. В Кабардино-Балкарии откроют еще два таких центра – в Нальчике и в Нарткале. А в Кашхатау завершить капремонт в здании планируют к сентябрю.   https://t.me/vestikbr
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