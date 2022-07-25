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В Черекском районе состоялась патриотическая акция в поддержку Президента России Владимира Путина

В Черекском районе состоялась патриотическая акция в поддержку Президента России Владимира Путина

25.07.2022 | 15:46
На площадке возле Голубого озера – представители райадминистрации, общественники, юнармейцы… Больше сотни человек. В руках у многих государственные флаги и плакаты с надписями “ZaРоссию!”, “ZaМир!”, “ZаПрезидента”. На митинге выступил председатель Совета ветеранов Черекского района Георгий Чеченов. Он напомнил, сколь активно страны Запада готовили на Украине радикальные вооруженные группировки, создавая тем самым реальную угрозу нашему государству. Перед участниками акции выступили родители военнослужащих, участвующих сейчас в спецоперации. Они также поддержали действия российского президента и армии. Участники акции призвали жителей республики и всей страны оставаться сплоченными и верными интересам России. https://t.me/vestikbr
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