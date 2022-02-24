В Черекском районе состоялась акция по сдаче крови. На сегодняшний день больницам республики зачастую не хватает крови. Поэтому республиканская станция переливания крови решила устроить акцию, день донорства. Сотрудники станции расположились в Центральной районной больнице п.Кашхатау. Желающие сдать кровь перед процедурой заполнили необходимые документы, прошли медосмотр специалистов и сдали анализы на определение гемоглобина и группы крови. Участники донорской акции пояснили, что если есть возможность помочь спасти жизнь - они должны это сделать. Сотрудники станции, в свою очередь, выразили каждому донору благодарность в создании банка крови, необходимого для переливания в экстренных случаях.