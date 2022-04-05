В Черекском районе ремонтируют отрезок трассы «Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу». Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Участок находится на улице Ленина. Она – центральная в Жемтале. Подрядчики ремонтируют мост, пересечения и примыкания, меняют водопропускные трубы. Когда позволила погода, приступили к работам на основной дороге. На обновленном участке установят дорожные знаки и нанесут разметку. Завершить весь комплекс работ и сдать объект в эксплуатацию должны до конца лета, однако специалисты говорят, что закончат раньше срока.