В Черекском районе провакцинировалось более двух с половиной тысяч человек


Больше двух с половиной тысяч человек приступили к вакцинации от коронавируса в Черекском районе. Оба компонента получили около 1800. Прививочные пункты работают во всех селах муниципалитета. В поликлинике Центральной райбольницы первый этап вакцинации ежедневно проходят по 30 человек. И примерно столько же – второй. Среди желающих защититься от инфекции – местные жители, а также туристы, которые приехали на отдых в Безенги, Аушигер или на Голубые озера.

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Радио КБР 15.00 kab – 2021.08.13

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