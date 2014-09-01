В Черекском районе провакцинировалось более двух с половиной тысяч человек





Больше двух с половиной тысяч человек приступили к вакцинации от коронавируса в Черекском районе. Оба компонента получили около 1800. Прививочные пункты работают во всех селах муниципалитета. В поликлинике Центральной райбольницы первый этап вакцинации ежедневно проходят по 30 человек. И примерно столько же – второй. Среди желающих защититься от инфекции – местные жители, а также туристы, которые приехали на отдых в Безенги, Аушигер или на Голубые озера.