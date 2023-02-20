В Черекском районе прошёл чемпионат Кабардино-Балкарии по борьбе на поясах

Зрелищные броски… Именно этим и славится борьба на поясах. По мнению историков, это один из старейших видов спорта, который был распространен среди восточных народов еще до нашей эры. В наши дни условия состязаний таковы: на ковер выходят двое спортсменов, встают лицом к лицу, а затем по команде хватают друг друга за пояса и стараются повалить соперника на лопатки. Здесь, в отличие от других дисциплин, нет борьбы в партере, то есть лежа, и на коленях. Но за счет динамичных бросков борьба на поясах смотрится не менее эффектно, чем другие единоборства.
Главное отличие борьбы на поясах от всех других видов борьбы заключается в том, что спортсмены борются, постоянно держа друг друга за пояса так называемым крестным захватом. Продолжительность поединка – пять минут. Но схватка может быть скоротечной, достаточно лишь нескольких секунд для того, чтобы спортсмен достиг успеха. Для этого ему нужно полностью оторвать ноги соперника от ковра, или опрокинуть на спину, держа за пояс.
Состязания проходили в семи весовых категориях, начиная с 52-х килограммов. На площадке ДК Черекского района собрались сильнейшие спортсмены республики. Борьбу на поясах в Кабардино-Балкарии развивают уже много лет. В регионе – шесть чемпионов мира, в их числе Артур Сокуров – он трижды поднимался на высшую ступень почета на мировых турнирах. Расул Эфендиев – трехкратный победитель соревнований России. В числе самых титулованных сборной республики и Мурзабек Мисостов. Мастер спота международного класса выступает в весе свыше 100 кг.
Отборочные соревнования судили старший тренер сборной КБР по борьбе на поясах Юрий Гажонов и тренер высшей категории в этом виде спорта Эльдар Чочаев. Отмечают, готовность у участников хорошая.
Тренеры заверяют, борьба на поясах укрепляет здоровье, помогает выработать координацию движений, умение группироваться при падениях. Этот вид спорта также воспитывает в человеке благородство и дисциплину. Борец должен уметь грамотно продумывать и выстраивать свои действия во время схватки, успешно применять и чередовать приёмы.
Лидеров состязаний определили в тот же день. Первыми стали Эльдар Вороков, Азрет Сокуров, Альберт Уянаев, Эльдар Османов, Казбек Деваев, Темирлан Карданов и Мурзабек Мисостов. Таким образом фактически определен состав сборной республики для выступления в Татарстане на Елабужском ковре в марте.
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