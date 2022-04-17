В Черекском районе прошли соревнования по многоборью ГТО на кубок Главы Кабардино-Балкарии

В Черекском районе прошли Всероссийские соревнования среди военно-патриотических клубов и других объединений по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на кубок главы Кабардино-Балкарской Республики. В организованном на базе МКОУ «СОШ с.п. Аушигер» мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД России по Черекскому району. Участие в турнире приняли школьники 12-ти образовательных учреждений республики в количестве 75 учащихся. Борьба за лидерство велась упорная и напряженная. Участники соревновались в таких дисциплинах, как прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, отжимание, бег на короткую и длинную дистанции, а также сгибание туловища из положения лежа на спине и подтягивание на канате с отягощением. По итогам соревнований первое призовое место по всем номинациям заняла команда МКОУ «СОШ с.п. Аушигер». Всем командирам команд вручили грамоты и призы. - Спортивные мероприятия приобщают не только к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом, но и развивают личностные качества, как упорство, настойчивость, эмоциональную выдержку, а также сплочённость, взаимовыручку, командный дух, - отметили полицейские.