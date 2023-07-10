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В Черекском районе прошел международный Фестиваль «Алтын къол»

В Черекском районе прошел международный Фестиваль «Алтын къол»

10.07.2023 | 15:47
Национальные мотивы и европейский стиль… Показы мод на «Алтын къоле» - давняя традиция. Каждый год сюда приезжают мастера из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ингушетии, чтобы продемонстрировать красоту женского костюма. Сегодня одежду представляет Зухра Езиева из Черкесска… Седьмой год фестиваль становится местом притяжения народных мастеров со всего Кавказа. Предметы быта, седла, кинжалы, ювелирные украшения, необычные произведения ремесленников... К примеру, чучело лошади в полный рост, привезенное из Карачаево-Черкесии, просто заворожило туристов. А еще представители старшего поколения из соседней республики приехали в традиционной кавказской одежде… Задача – сохранить богатейшее культурное наследие страны – одна из государственных. Организаторы уверены: такие встречи крайне необходимы. Тем более что Голубые озера, где фестиваль проводят с 2015-го года, посещают тысячи жителей других регионов. В этом году темой «Алтын къола» стала традиционная архитектура и родовые постройки. Фестиваль в Черекском районе длился до самого вчера. Для участников организовали большой концерт. И все желающие могли показать свои танцевальные способности.   https://t.me/vestikbr
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