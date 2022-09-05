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В Черекском районе прошел фестиваль “Эстафета Дружбы”

В Черекском районе прошел фестиваль “Эстафета Дружбы”

05.09.2022 | 16:22
Со сцены звучат песни, на экране – видеослайды о Кабардино-Балкарии. В Доме культуры Кашхатау проходит фестиваль народного творчества “Эстафета дружбы”. Сегодня в гостях у Черекского района – жители Терского и Майского. Участники сердечно приветствуют друг друга, делятся своими творческими достижениями. Фестиваль “Эстафета дружбы” проводят с середины августа по инициативе министерства культуры при поддержке местных администраций. Посвятили его столетию Кабардино-Балкарии. Главная цель – ознакомить жителей городов и районов с культурой и традициями их соседей. Помогают в этом не только концертные выступления: в фойе ДК Кашхатау организовали выставку детских рисунков и произведений декоративно-прикладного искусства. “Эстафету дружбы” Черекский район передал Урванскому. Там теперь будут принимать гостей, чтобы рассказать им о своих достижениях и поделиться теплом сердец.   https://t.me/vestikbr
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