В Черекском районе проходит автопробег и конное шествие вдоль федеральной трассы до Голубых озер

Сегодня в Кашхатау у въезда в село – возле жемталинского моста – собрались около полусотни конников, чтобы совершить переход вдоль федеральной трассы до Голубых озер. Это традиционное шествие, которое посвящают Дню возрождения балкарского народа, и проводят его в Черекском районе каждый год. Так же, как и автопробег по бездорожью. Он состоялся сегодня утром. Участники - не только из Кабардино-Балкарии, но и из других регионов Северного Кавказа. В путь отправились около 60-ти экипажей на внедорожниках и квадроциклах. Длина дистанции – больше 50 км. Маршрут проходил через Карасу и урочище Хумалан к Герпегежу. А это, по словам участников, нелегкая трасса. Кстати, победителей в автопробеге не объявляют: почетно само участие в событии, которое приурочили к празднику.