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В Черекском районе появится еще одно комфортабельное место отдыха

В Черекском районе появится еще одно комфортабельное место отдыха

22.06.2023 | 12:28
Дома культуры в селах – это центры притяжения местных жителей.   Бабугент – не исключение. В этом здании работают различные кружки и студии. Их посещают как дети, так взрослые. Здесь же проводят   выставки, встречи, тематические вечера…  Место востребованное, однако прилегающая территория была не в лучшем виде. И когда на голосование выставили общественные места, которые возможно благоустроить, жители Бабугента выбрали именно этот объект. Благоустроить территорию возле Дома культуры в Бабугенте должны до конца июня.  
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