В Черекском районе появится еще одно комфортабельное место отдыха

Дома культуры в селах – это центры притяжения местных жителей. Бабугент – не исключение. В этом здании работают различные кружки и студии. Их посещают как дети, так взрослые. Здесь же проводят выставки, встречи, тематические вечера… Место востребованное, однако прилегающая территория была не в лучшем виде. И когда на голосование выставили общественные места, которые возможно благоустроить, жители Бабугента выбрали именно этот объект. Благоустроить территорию возле Дома культуры в Бабугенте должны до конца июня.