В Черекском районе полицейские приняли участие в возложении цветов к мемориалу воинской славы

В рамках патриотической акции «Неделя мужества» сотрудники Отдела МВД России по Черекскому району приняли участие в возложении цветов к Мемориалу Славы бойцов и командиров 2-ой Гвардейской стрелковой дивизии, геройски павших в бою за село Кашхатау в 1942 году, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии. В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при Отделе Виктор Уянаев, председатель Совета ветеранов Жабраил Жабоев, представители ведомств, муниципалитета и государственных организаций Черекского района. Виктор Уянаев и Жабраил Жабоев напомнили присутствующим о трагических событиях, произошедших во время освобождения Черекского района от немецко-фашистских захватчиков, о мужестве и героизме погибших воинов, о земляках, которые отдали свои жизни во имя мира и светлого будущего. - Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защитил Родину, отстоял наше право на свободу и независимость. Великая жертва наших дедов и прадедов, их подвиг - навсегда останутся в наших сердцах, - отметили участники акции. После церемонии возложения цветов собравшиеся почтили минутой молчания память погибших солдат.