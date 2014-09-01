В Черекском районе почти 1400 человек прошли вакцинацию от коронавируса





Почти 1400 человек прошли процедуру вакцинации от коронавируса в Черекском районе, сообщили в муниципальной больнице. Больше половины получили оба компонента. Иммунизацию против ковида здесь начали в январе. Врачи используют три российские вакцины. Принимают всех желающих, но перед процедурой с каждым беседует терапевт, чтобы выявить противопоказания. В день медики Черекского района принимают примерно 60 человек. В муниципалитете работают пять стационарных прививочных пунктов. Есть и выездная бригада, которая обслуживает жителей отдаленных сел.