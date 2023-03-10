В Черекском районе отремонтируют пять километров дорог

Это часть трассы “Старый Черек – Жемтала – Сукан-Су”. В селе Зарагиж она проходит по ул.Ленина. Участок запомнился водителям ямами и другими неровностями. Но вот уже больше месяца дорога протяженностью пять с половиной километров – в ремонте. Восстанавливают ее по профильному нацпроекту.
Периодически фрагменты покрытия, которое создают, берут на анализ в лаборатории. Если вдруг проба не будет соответствовать стандартам, придется все начинать заново.
Такой анализ проводят н всех этапах ремонтных работ. В целом асфальтом покрыли уже полтора километра ул.Ленина. Здесь находятся школа, детский сад, Дом культуры – это центр села.
В ближайшее время приступят к ремонту водопропускных труб. В будущем планируют обновить систему освещения по всей улице и в финале нанести разметку.
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