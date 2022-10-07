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В Черекском районе отметили День учителя

В Черекском районе отметили День учителя

07.10.2022 | 20:13
Сегодня в районном Доме культуры состоялось торжественное собрание работников образования, приуроченное Дню учителя, сообщает пресс-служба муниципалитета. Со словами поздравлений обратился глава администрации Черекского района Алан Кульбаев. Он отметил, что учителя нашего района всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно продолжают идти в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные технологии, постоянно работая над повышением качества образования. В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение лучших педагогов и работников системы образования района. Были присвоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», многие работники образования отмечены почетными грамотами министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, Совета местного самоуправления и администрации Черекского района, управления образования, общественной палаты КБР, Совета ветеранов района, райкома профсоюза работников образования. С особой теплотой со сцены звучали имена людей, которые десятки лет посвятили педагогической деятельности, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию. Ветеранов благодарили за огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения жителей нашего района. Вручение заслуженных наград сопровождалось музыкальными номерами в исполнении артистов и учащихся школ района.
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