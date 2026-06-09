В Черекском районе открылся новый гостиничный комплекс

Новая точка притяжения для туристов открылась в Черекском районе. В Аушигере заработал гостиничный комплекс — его построили на средства гранта министерства курортов и туризма республики.
Проект стал частью работы по развитию туристической инфраструктуры. Средства гранта направили на создание комфортных условий для отдыхающих. На территории обустроили бассейн, зону барбекю, детскую площадку и отдельные домики для гостей. По словам организаторов, такие проекты помогают развивать внутренний туризм, создавать новые рабочие места и повышать привлекательность региона. Подобные инициативы получают грантовую поддержку на конкурсной основе.
Новый комплекс рассчитан на гостей и жителей республики, которые приезжают познакомиться с достопримечательностями Черекского района. Одна из них – знаменитые Аушигерские термальные источники.
Комплекс уже принимает первых гостей. Ожидается, что новый объект увеличит туристический поток и сделает отдых в Аушигере более комфортным.
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