В Черекском районе открыли ФОК

В Кашхатау торжественно открыли первый крупный с физкультурно-оздоровительный комплекс. Это один из 33-х спортобъектов, строящихся в этом году в Кабардино-Балкарии. Качество выполненных работ проверил Глава КБР Казбек Коков.

По нацпроекту «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» на его строительство было направлено 180 млн рублей. Общая площадь более 2,7 тыс. м. кв. Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Кашхатау» включает в себя универсальный спортивный зал для спортивных игр и занятий гимнастикой с трибуной на 300 мест, плавательный бассейн на четыре дорожки длиной 25 метров. Здесь планируется проводить соревнования республиканского и межрегионального уровня по различным видам спорта — будет работать секция по волейболу, мини-футболу, плаванию, есть оборудованный тренажерный зал.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.