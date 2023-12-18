В Черекском районе организовали соревнования памяти участников СВО

В борцовском зале жемталинской спортшколы собрались юные «классики» из всех районов республики. Они оспаривали звание лучшего на турнире памяти участника СВО Азамата Гороева. Он погиб, выполняя служебное задание. Награжден орденом Мужества посмертно.
О том, каким был сержант, вспоминали представители местной власти и общественности. Поединки на коврах стали яркими и бескомпромиссными. Борцов, независимо от командной принадлежности, бурно поддерживали болельщики. А во второй школе Нижней Жемталы провели республиканский турнир по волейболу памяти выпускника – участника спецоперации Мурат Оразаева. Участникам соревнований рассказали о биографии сержанта. Память о нем в учебном заведении бережно хранят – даже создали уголок, посвященный кавалеру ордена Мужества.
Соревнования – и по греко-римской борьбе, и по волейболу – собрали команды из разных населенных пунктов. Все они приехали в Нижнюю Жемталу, чтобы померяться силами, но главное – чтобы отдать дань уважения людям, которые с честью выполнили свой долг и посвятили свои жизни интересам Родины.
