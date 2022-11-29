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В Черекском районе обустраивают новые зоны отдыха для туристов

В Черекском районе обустраивают новые зоны отдыха для туристов

29.11.2022 | 16:21
Кемпинги, модульные гостиницы, бассейны и пляжи… В Черекском районе реализуют проекты, которые получили поддержку республиканского Министерства курортов. Здесь строят места отдыха, которые должны заработать уже к Новому году. Здесь взору открывается прекрасный вид: как на ладони средневековая башня Абаевых и древний аул Кюнлюм. Место полюбилось туристам. Для них жители Верхней Балкарии и построили небольшой гостиничный комплекс. На участке в 20 соток, который долгие годы использовали под сельскохозяйственные нужды, появились четыре модульных домика, кафе и зона отдыха. Комплекс может разом вместить до 25 отдыхающих. Построить гостиницу удалось с помощью гранта, полученного по линии регионального министерства курортов и туризма… За последние несколько лет в республике поток отдыхающих увеличился в разы. Только Черекский район посещают до 300 тысяч человек в год. Нужны новые места размещения. Востребованным наверняка будет и новый туристический комплекс, который создают недалеко от Голубого озера в живописном месте с видом на сосновый лес. Здесь инвестор, который также получил господдержку, строит кемпинг и бассейн с подогревом. А рядом уже действует детский игровой центр. Качели, горки и гамаки произведены в России и прошли необходимую сертификацию. Кемпинги, модульные гостиницы, бассейны и пляжи… В этом году в Кабардино-Балкарии запустили еще одну программу господдержки туризма. Общий объем выделенных средств – больше 250 миллионов рублей. Направили их на развитие как уже существующих объектов, так и на помощь тем, кто только начинает работать в отрасли. На новых объектах в Верхней Балкарии и Голубых озерах строительные работы близятся к завершению. Свои двери для туристов они откроют уже в конце декабря. Еще одним плюсом станет создание дополнительных рабочих мест. И практически все сотрудники – местные жители.   https://t.me/vestikbr
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