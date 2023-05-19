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В Черекском районе капитально ремонтируют трассу «Верхняя Балкария - Мухол»

В Черекском районе капитально ремонтируют трассу «Верхняя Балкария - Мухол»

19.05.2023 | 09:07
Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Основное внимание – подпорным стенкам вдоль проезжей части. Мухол – микрорайон Верхней Балкарии, в котором живут больше тысячи человек. От основной части села его отделяет река Черек Балкарский. Ремонтируют сейчас ул.Асанова. Длина участка – почти два километра. Есть здесь и мост. Именно этот путь позволяет местным жителям перебраться через реку. Верховые части подпорных стенок – высотой до семи метров, низовые – до трех. Когда защитные сооружения установят, положат новый асфальт и смонтируют фонари. Дорогу должны сдать в эксплуатацию в конце лета, а осенью начнут обновлять мост.   https://t.me/vestikbr
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