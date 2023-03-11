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В Черекском районе дали торжественный старт Году педагога и наставника

В Черекском районе дали торжественный старт Году педагога и наставника

11.03.2023 | 13:59
Грамоты, цветы и благодарность за их нелегкую работу… Такие подарки получили лучшие учителя с каждого села Черекского района. Там дали старт году педагога и наставника. Напомним, что таковым объявлен 2023-й – указом президента России Владимира Путина. По достоинству отметить учителей, педагогов, воспитателей – это приоритетная задача. Именно такие учителя собрались в районном Доме культуры. Поздравляли и награждали их представители министерств и ведомств, образовательных учреждений района. Отметим, что торжество также приурочили к 200-летию со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского. Также собравшиеся в зале увидели танцевальные и вокальные номера талантливых коллективов и исполнителей района. В конце мероприятия гости и ученики почтили память ушедших педагогов минутой молчания. https://t.me/vestikbr
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