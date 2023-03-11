В Черекском районе дали торжественный старт Году педагога и наставника

Грамоты, цветы и благодарность за их нелегкую работу… Такие подарки получили лучшие учителя с каждого села Черекского района. Там дали старт году педагога и наставника. Напомним, что таковым объявлен 2023-й – указом президента России Владимира Путина. По достоинству отметить учителей, педагогов, воспитателей – это приоритетная задача.
Именно такие учителя собрались в районном Доме культуры. Поздравляли и награждали их представители министерств и ведомств, образовательных учреждений района. Отметим, что торжество также приурочили к 200-летию со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.
Также собравшиеся в зале увидели танцевальные и вокальные номера талантливых коллективов и исполнителей района. В конце мероприятия гости и ученики почтили память ушедших педагогов минутой молчания.
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