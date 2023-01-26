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В Чегемском ущелье ремонтируют участок трассы “Второй Чегем – Булунгу”

В Чегемском ущелье ремонтируют участок трассы “Второй Чегем – Булунгу”

26.01.2023 | 16:06
Это самый узкий участок трассы “Второй Чегем – Булунгу”. По серпантину, над которым нависла скала, многие проезжают с замиранием сердца. В скором времени дорога станет шире, а значит безопаснее. Места здесь – удивительной красоты, очень популярные у туристов. Правда, машинам трудно разъехаться. Потому новость о том, что трассу расширяют, обрадовала и жителей, и гостей здешних мест. Приступить к масштабному восстановлению дороги “Второй Чегем – Булунгу” поручил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. С такой просьбой к руководителю республики обратились местные жители. Уже капитально отремонтировали участок от Нижнего Чегема до Хушто-Сырта – а это 12 километров. Теперь здесь комфортно не только ездить, но и ходить: появились тротуары и пешеходные дорожки. Сейчас специалисты работают в русле реки Чегем на участке, который соединяет Хушто-Сырт и знаменитые водопады: разрабатывают грунт, чтобы впоследствии расширить дорожное полотно. Ремонтируют трассу по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Объект – повышенной сложности, ведь местность горная, да и работа в русле реки предстоит внушительная. По словам представителя управления дорожного хозяйства Арсена Кушхова, завершить обновление участка трассы от Хушто-Сырта до водопадов должны в 24-м году. Ну а следом на очереди – дорога к высокогорному селению Булунгу.   https://t.me/vestikbr
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