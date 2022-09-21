В Чегемском ущелье обновляют дорогу, ведущую к популярным туристическим локациям

Общая протяженность участка, который в этом году ремонтируют дорожники, составляет 12 километров. В районе Хушто-Сырта подрядчики заняты укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Помимо проезжей части в нормативное состояние приводят и тротуары, завершают установку бордюров и барьерного ограждения, водопропускных труб. Фонарные столбы поставлены практически везде.
Параллельно идет капитальный ремонт пяти мостов. Особое внимание подрядчики уделяют соблюдению всех нормативных требований. Говорят, процесс восстановления трассы в горной местности серьезно отличается от аналогичных действий на равнине.
Новая дорога поможет решить вопрос бесперебойного сообщения с самыми отдаленными горными селами республики. Трасса проходит по Чегемскому ущелью, в котором располагаются четыре населенных пункта. Здесь же высокогорный заповедник, альпинистские базы “Чегем” и “Башиль”, парадром, термальные источники и знаменитые Чегемские водопады.
В профильном ведомстве подчеркивают, восстановление дороги “Чегем II – Булунгу” важно не только для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях высокогорья, но и для развития туристско-рекреационной зоны Чегемского ущелья.
Общая протяженность трассы – около 65 километров. В прошлом году на средства регионального дорожного фонда в нормативное состояние привели 22 км – гравийный участок от Чегемских водопадов до выезда из Булунгу. В этом – объект ремонтируют сразу по трем госпрограммам.
Дел еще много, отмечают подрядчики. Тем более, что содержание и эксплуатация горных дорог напрямую связаны с природно-климатическими условиями. Завершить ремонт планируют до конца октября. А в следующем году дорожники переместятся выше по трассе – уже ближе к Булунгу, где также намечен большой объём ремонтно-восстановительных работ.
https://t.me/vestikbr