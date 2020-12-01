В Чегемском районе возводится универсальный спорткомплекс





В Шалушке продолжается строительство нового спортивного комплекса. Общая площадь здания – больше гектара. Трибуны рассчитаны на 150 зрительских мест. Кроме стандартных помещений, отдельно сделают тренажерный и фитнес-залы. До сих пор в селе специализированных спортивных сооружений не было. Ребята занимались при школах после уроков. Объект возводится по нацпроекту «Демография».

Сметная стоимость объекта – почти 50 миллионов рублей. Его оборудуют по последнему слову спортивной техники. Весь комплекс планируют ввести в эксплуатацию в начале нового года.