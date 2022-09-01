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В Чегемском районе возобновлено движение по мосту через реку Чегем

В Чегемском районе возобновлено движение по мосту через реку Чегем

01.09.2022 | 16:04
Сегодня, после капитального ремонта, вновь открыто движение транспорта по мосту через реку Чегем на федеральной трассе “Кавказ”. Магистраль является главной и наиболее загруженной транспортной артерией региона. Строительные работы по указанию главы республики завершены на месяц раньше намеченного срока. Этот мост расположен на одной из главных транспортных артерий региона – федеральной трассе “Кавказ”. Дорога пересекает республику и соединяет ее со Ставропольем и Северной Осетией. Нагрузка – повышенная, в том числе на мост в Чегеме. Последний раз его ремонтировали 13 лет назад. Состояние конструкции оставляло желать лучшего, и потому в Управлении федеральных автодорог “Кавказ” ее решили починить. Ход работ контролировал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В ходе осмотра моста во второй половине августа руководитель региона сообщил: для удобства жителей республики основные работы будут завершены на месяц раньше запланированного срока. В итоге первого сентября автомобилистам и пешеходам представили результаты многомесячных трудов. В ходе ремонта рабочие разобрали существующую конструкцию, обновили фундамент, сам мост расширили на два метра. Для повышения устойчивости укрепили опоры монолитным бетоном и создали дорожное покрытие. Увести дождевые потоки с проезжей части позволяют специальные лотки. Движение стало комфортным и для пешеходов: здесь обновили тротуар и установили ограждение. В ближайшее время для защиты от размыва, для удержания насыпи и регулирования русла реки мостовики планируют берегоукрепительные работы. В ходе этих работ движение по чегемскому мосту перекрывать не будут, обещали дорожники.   https://t.me/vestikbr
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