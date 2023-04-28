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В Чегемском районе строят тепличный комплекс

В Чегемском районе строят тепличный комплекс

28.04.2023 | 16:15
Строитель-верхолаз Евгений Васильев занят со своей бригадой на натягивании и закреплении укрывного материала на каркасе теплицы. И так, блок за блоком. Всего их шесть. Длина каждого - около 300 метров. Масштабная стройка предполагает огромный объем работ: нужно успеть закрыть теплицы за два месяца. Почти 80 процентов материала, которым ведется строительство, отечественного производства. Это и конструкции, и инженерные сети. Специалисты отмечают: комплекс с циклом круглогодичного плодоношения томатов обещает стать самым крупным современным производством закрытого грунта на Северном Кавказе. Объект стоимостью свыше18 млрд рублей при запуске на полную мощность даст Кабардино-Балкарии около двух тысяч новых рабочих мест. Здесь, на первой очереди комплекса, высадка овощных культур будет произведена в июле. Дальше, как говорится, дело техники: пока на 40 гектарах будут зреть томаты, строители начнут возводить вторую очередь комплекса.   https://t.me/vestikbr
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