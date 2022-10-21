home
Главная
>
Новости
>
В Чегемском районе строят крупнейший на Северном Кавказе тепличный комплекс

В Чегемском районе строят крупнейший на Северном Кавказе тепличный комплекс

21.10.2022 | 16:20
Новый инвестиционный проект получил жизнь благодаря объединению сил инвестора, министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии и Россельхозбанка. Он предусматривает создание тепличного комплекса площадью сто гектаров. Помимо традиционных помидоров и огурцов, в будущем ассортименте – малина, клубника, голубика и ежевика. Строительство пройдет в два этапа. Первую очередь намерены сдать весной будущего года. На первом этапе создадут более 600 рабочих мест, а объем выпускаемой продукции составит около 20 тысяч тонн в год. Ну а пока строительно-монтажные работы набирают темп. В первую очередь монтируют конструкции из металла. А на этом участке рабочие укладывают трубы для создания системы отопления. Оборудование для теплиц поставляют российские производители. Очень надежное, говорят технологи, нужно только умело собрать его, наладить и запустить. Преимуществ строительства такого предприятия немало. В Чегемском районе на него возлагают большие надежды. Тепличное овощеводство в России – одна из наиболее перспективных отраслей, учитывая, что ежегодно в страну завозят примерно полмиллиона тонн только томатов. Так что проблем со сбытом овощей быть не должно. А малина, клубника, голубика – в числе наиболее любимых ягод россиян. По планам инвесторов вторую очередь запустят в конце 2024-го. В целом амбициозный проект в Чегемском районе должен окупиться за 10 лет.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных