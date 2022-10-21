В Чегемском районе строят крупнейший на Северном Кавказе тепличный комплекс

Новый инвестиционный проект получил жизнь благодаря объединению сил инвестора, министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии и Россельхозбанка. Он предусматривает создание тепличного комплекса площадью сто гектаров. Помимо традиционных помидоров и огурцов, в будущем ассортименте – малина, клубника, голубика и ежевика. Строительство пройдет в два этапа. Первую очередь намерены сдать весной будущего года.
На первом этапе создадут более 600 рабочих мест, а объем выпускаемой продукции составит около 20 тысяч тонн в год. Ну а пока строительно-монтажные работы набирают темп. В первую очередь монтируют конструкции из металла. А на этом участке рабочие укладывают трубы для создания системы отопления.
Оборудование для теплиц поставляют российские производители. Очень надежное, говорят технологи, нужно только умело собрать его, наладить и запустить. Преимуществ строительства такого предприятия немало. В Чегемском районе на него возлагают большие надежды.
Тепличное овощеводство в России – одна из наиболее перспективных отраслей, учитывая, что ежегодно в страну завозят примерно полмиллиона тонн только томатов. Так что проблем со сбытом овощей быть не должно. А малина, клубника, голубика – в числе наиболее любимых ягод россиян. По планам инвесторов вторую очередь запустят в конце 2024-го. В целом амбициозный проект в Чегемском районе должен окупиться за 10 лет.
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