В Чегемском районе строится современный тепличный комплекс

Этот тепличный комплекс будет специализироваться на круглогодичном выращивании томатов и ягод. Здесь планируют получать в год больше 60 тысяч тонн экологически чистой продукции, в том числе малины, клубники, голубики и ежевики. Предполагается, что на предприятии создадут две тысячи рабочих мест. Закладка символического камня первой очереди нового предприятия состоялась на окраине Чегема в августе прошлого года. Сегодня стройка занимает 120 гектаров. Создавать тепличный комплекс будут в два этапа. Ожидается, что первый завершится в начале 23-го года. В результате появится больше 600 рабочих мест, а объем выпускаемой продукции составит около 20 тысяч тонн томатов и ягод в год. Вторая очередь должна заработать в конце 2024-го. Ну а сейчас строители заняты на нулевом цикле – создают основание будущей теплицы. В больших объёмах в России тепличные малину, ежевику и голубику никто не выращивает. Появление столь крупного комплекса может существенно потеснить импорт и изменить расклад сил в этой нише на отечественном рынке. По плану инвесторов проект должен окупиться за 10 лет.